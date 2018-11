Tripoli, Rosal instrumento ng Perpetual

MINADALI ng University of Perpetual Help ang pagpapagulong sa Emilio Aguinaldo College upang sikwatin ang 25-15, 25-8, 25-16 unang panalo sa NCAA Season 94 women’s volleyball tournament kahapon sa Lyceum of the Philippines University gym sa Intramuros, Manila.

Pinangunahan nina Blanca Tripoli at Jhona Rosal ang ratsada ng Lady Altas matapos magtala ng tig-siyam na puntos.

Tumulong din sina Cindy Imbo at Shyra Umandal na nagtala ng pinagsamang 15 markers para sa Las Piñas-based squad na nakauha rin ng 29 free points mula sa errors ng EAC.

Wala sa EAC player ang umiskor ng 10 pataas, nakapagtala lang si Enrica Salud ng team-high eight points.

Samantala, nagpakitang gilas ang men’s team ng Perpetual matapos payukuin ang General, 25-20, 25-16, 25-23 upang manatiling malinis ang karta sa dalawang laro.

Nirehistro ni Ridzuan Muhali ang 12 pts. habang si reigning Most Valuable Player Joebert Almodiel at Ronniel Rosales ay may tig -0 puntos para sa Perpetual.

Nagsanib puwersa naman sina Noel Kampton at Sherwin Caritativo upang akbayan ang reigning juniors champions Junior Altas sa kanilang pangalawang panalo matapos walisin sa tatlong set ang Brigadiers 25-19, 25-12, 25-16 at kumpletuhin ang dominasyon ng Perpetual.

Tumikada si Kampton 14 puntos, may 13 si Caritativo para sa Junior Altas.