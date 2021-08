Trip ang abs! Jo Koy napayakap kay Manny

Ginawan ni Filipino-American comedian Jo Koy ng two-minute video ang pagbisita niya sa training ni Manny Pacquiao sa Wild Card Gym.

“My son and I in the gym with the G.O.A.T. (Greatest of all time),” saad sa caption ng komedyante.

Makikita sa video ang tikas ni Pacquiao sa kanyang pagsasanay.

Hindi rin naitago ni Jo Koy ang pagkabilib sa Pambansang Kamao.

“He is 42 but he looks like 21,” saad ni Jo Koy sa video.

Kinantyawan pa nga niya si Pacman kung saan hiningi niya ang suot nitong t-shirt upang makita ang abs ng boksingero.

At dahil sikat na rin ang komedyante, may ilan ring nagpakuha sa kanya ng litrato sa Wild Card Gym.

Bago umalis, binigyan niya ng mahigpit na yakap ang kababayan. (MJD)