Isang iceberg na ka­singlaki ng Delaware state sa Estados Unidos ang namataang palutang-lutang matapos mabiyak mula sa West Antarctic ice shelf at masu­sing binabantayan ngayon kung may senyales na guguho ito, ayon sa mga scientist.

Tuluyang humiwalay ang napakalaking iceberg mula sa lamat ng Larsen C ice shelf. Nasa 5,600 square kilometer ang laki nito o 2,200 square miles, at ang volume ay dalawang beses ng Lake Erie, isa sa North American Great Lakes.

“The iceberg weighs more than a trillion tons, but it was already floating before it calved away so has no immediate impact on sea level,” ayon sa isang team ng mga researcher mula sa MIDAS Antarctic research project.

Posibleng pangalanan ang naturang malaking tipak ng yelo bilang A68.

“The calving of this iceberg leaves the Larsen C ice shelf reduced in area by more than 12 percent and the landscape of the Antarctic Peninsula changed forever,” ayon sa team.

Nangyari umano ang paghihiwalay ng ­giant iceberg sa pagitan ng Lunes at Miyerkules noong nakaraang linggo at nai-record ito ng NASA satellite.

Natural na nagaganap ang pagkabasag ng ice shelves subalit pinaniniwalaang dahilan din ito ng global warming. Ang mainit na tubig sa karagatan ay nagpapalambot sa ilalim ng ice shelves habang ang tumataas na temperatura ng hangin ay nagpapahina naman sa ibabaw nito.

Gayunman, regular umanong nangyayari ang pagkabasag ng icebergs sa Antarctica at libu-libong beses na itong naganap.

Masusing binabantayan ngayon ang palutang-lutang na giant iceberg dahil sa potensyal na panganib nito sa mga nagdaraang barko. Gayundin ang panganib na magkapira-piraso ito.

Naniniwala naman si Catherine Ritz ng CNRS Research Institute ng France na ang pagkakabiyak ng iceberg ay sanhi ng tumataas na pressure mula sa global warming.