Trillanes uuwi na, DOJ bantay-sarado

SUSUBUKAN nang umuwi ni Senador Antonio Trillanes IV kahit wala pa aniyang katiyakan na hindi siya ipapaaresto ng Armed Forces of the Philippines (AFP) oras na lumabas sa Mataas na Kapulungan ng Kongreso.

“Wala talagang cate­gorical statement ang AFP na hindi nila ako huhulihin, ako susubukan ko mamaya na lumabas. Titingnan natin,” sabi ni Trillanes kahapon.

“We’ll do it quietly. We’ll try to do it quietly para we’ll see how it goes,” dagdag ng senador.

Aniya, sakaling ares­tuhin siya sa labas ng Senado, ibig sabihin ay hindi sinsero ang mga naunang pahayag ng AFP at administrasyong Duterte na hihintayin kung maglalabas ng warrant of arrest ang Mababang Hukuman laban sa kanya.

Tinitiyak naman ng senador na hindi ito la­laban o tatakbo sa mga awtoridad kung may pag-arestong mangyayari.

Samantala, nababahala umano si Justice Secretary Menardo Guevarra na makalabas ng Pilipinas si Trillanes matapos na hindi maglabas ng warrant of arrest at hold departure order (HDO) si Judge Andres Bartolome Soriano laban sa senador.

Ito’y matapos na bigyan ng 10 araw ng Hukuman ang kampo ng senador para magsumite ng rejoinder at supplemental comment sa petisyon ng Department of Justice (DOJ) na humihiling na mag-isyu ng alias warrant at HDO laban kay Trillanes.

Binigyan naman ng korte ng limang araw ang DOJ para tumugon sa ihahaing supplemental comment ni Trillanes.

Sinabi ni Guevarra na walang problema sa DOJ basta may katiyakan na hindi aalis ng bansa si Trillanes.

Pero magkakaroon din ng pagdinig nga­yong Biyernes ang sala ni Judge Elmo Alameda ng Makati RTC Branch 150 sa kaparehong petisyon ng DOJ para sa warrant of arrest kay Trillanes.