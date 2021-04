Trillanes TikToker na rin, target kabataan

Sumali na sa mundo ng TikTok si dating senador Antonio Trillanes IV.

Inanunsyo ni Trillanes sa Facebook na mayroon na siyang sariling account sa TikTok. Aniya, “Hi everyone! I’m now on Tiktok. To my fellow Tiktokers, see you there!”

Inaabangan naman ng mga netizen kung sasayaw din ang dating senador sa TikTok, na isang video-sharing social networking service na pag-aari ng Chinese company.

Nag-request pa ang isang follower ni Trillanes. Sabi nito, “Sana may pa dance cover din Sen. Antonio “Sonny” Trillanes IV.”

May ilan pang nagkomento, na dahil sa pag-join ni Trillanes sa TikTok, ay maging sila ang magda-download ng app na ito para makita agad ang post ng dating senador.

Nilinaw din ni Trillanes ang dahilan ng kanyang pagsali sa TikTok. Sa unang upload nito, sinabi nito na kaya siya sumali sa video sharing application ay dahil ito ang kalimitang ginagamit ng mga kabataan.

Nakiusap din ito sa kanyang mga viewer sa account na na i-comment ang mga topic na kanilang gustong pag-usapan. (Ray Mark Patriarca)