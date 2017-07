Trillanes sa SONA ni Duterte: ‘Uto-uto’ lang ang mapapaniwala

Para kay Senador Antonio Trillanes, isang campaign speech na tanging ang mga mapaniwalain at madaling mabola ang maniniwala at hahanga sa pangalawang Sate of the Nation Adrress (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Overall, the SONA sounded like a campaign speech that only sycophants and the gullible would appreciate,” wika ni Trillanes.

Ayon sa senador, wala siyang nakitang substansya sa SONA ng pangulo bagkus puro salita na kabaligtaran naman aniya sa ginagawa.

Inihalimbawa nito ang sinabi ng Pangulo na galit siya sa komunista pero hindi naman umano nito sinibak ang isang komunista sa kanyang gabinete na tumutukoy kay Department of Social Welfare and Dvelopment (DSWD) Sec. Judy Taguiwalo na kilalang dating aktibista at miyembro makakaliwang grupo.

Bukod dito, galit umano ang Pangulo sa korupsyon pero wala naman umano itong inilunsad na anumang anti-corruption program sa kanyang pag-upo.

Matindi pa aniya ay pinapayagan nitong makalaya si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at ipinalibing pa sa Libingan ng mga Bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos.

Binanatan din umani ni Duterte ang mining operations sa bansa, pero pinabayaang masibak sa pwesto ang kilalang environment activist na si dating DENR Sec. Gina Lopez.

Gayundin pinagmamalaki umano nito ang kanyang illegal drugs campaign ngunit puro maliliit lamang ang hinuhuli at pinapatay habang nakalalaya ang mga drug lords.

Para naman kay Senadora Leila De Lima, hindi tunay na SONA ang narinig mula kay Duterte, kundi galit at panglapastangan.

“Just like his first SONA, and even worse this time, what we heard from President Duterte was not the true state of the nation but the sorry state of his mind that is full of anger, hate and profanity,” ayon kay De Lima sa kanyang handwritten note.