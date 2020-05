Trillanes naglabas ng video sa kasinungalingan ni Cayetano

Hindi pa tapos si dating Senador Antonio Trillanes IV sa pag-atake kay House Speaker Alan Peter Cayetano kaugnay na pagiging bolero at sinungaling nito.

Sa isang compilation ng video na ipinost nito sa kanyang Twitter noong Mayo 9, iniisa-isa doon ni Trillanes ang lahat ng mga pahayag ni Cayetano sa media tungkol sa iba’t ibang issue na sa tingin niya’y puro kasinungalingan lamang.

Ang video ay pinamagatang: “Panoorin kung papaano magsinungaling si Cayetano”, at may hashtag na #Bolero, #Paasa at #Sinungaling.

Unang sumalang ang statement ni Cayetano sa Vice Presidential Debate sa CNN Philippines noong 2016 kung saan sinabi nitong kung mahahalal sila ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Presidente at Bise Presidente, tatapusin nila ang krimen at droga sa loob ng anim na buwan.

“We can suppress crime, drugs in 6 months. Kung ibibibgay sa amin ng Panginoon ang presidency at vice presidency, by December 31, 2018, di kayo makapagpalakad ng hindi safe sa kalye, magre-resign kaming dalawa,” pahayag ni Cayetano.

Sa isang privilege speech nito sa Senado noong Setyembre 19, 2016, ibinida pa ni Cayetano na maaring ikumpara na ang Pilipinas sa Singapore kung saan maaring makapaglakad ng ligtas sa kalye sa gabi.

Ginawa niya ang pahayag, apat na buwan matapos manumpa si Duterte bilang pangulo ng bansa.

Subalit sa panayam ng media noong Setyembre 16, 2016, kumambiyo si Cayetano at sinabing malayo pa kung ikukumpara ang Pilipinas sa Singapore at Japan.

“Ang sabi ko, we aren’t, we are little bit safer now then when President Duterte came In. I will repeat that. We are sincerely believe we are little bit safer pero malayo pa maging Sinagpore or Japan as far sa safety is concerned,” pahayag ni Cayetano.

Tungkol naman sa ABS-CBN issue , sinabi ni Cayetano sa panayam sa media noong January 22, 2020 na kayang tapusin ang franchise bill sa lalong madaling panahon.

“Pwede na ito . P4.1 trillion budget natapos natin ng isang buwan di ba, yun pa kayang franchise na siguro yung issues, two to three hearing sobrang exhausted na iyon,” sambit nito.

Subalit sa panayam noong Pebrero 14, 2020, sinabi ni Cayetano na hindi ganoon ka-urgent ang pagtalakay sa prangkisa ng ABS-CBN.

“Importante ito sa buong bansa, sa demokrasya natin pero hindi ganoon ka-urgent. Bakit?? Kasi hanggang March 2022 puwede pa silang mag-operate,” ayon sa Speaker.

Biglang nabago din ang tono nito sa panayam noong Pebrero 24, 2020 kung saan sinabi nitong tumaya ang ABS-CBN management sa ilang kandidato noong 2016 elections.

“There are still a lot of facts, that will come out later on that will show, there was lapses at the very mildness or at worst na tumaya ang ABS-CBN management for some candidates. We have the evidence for that,” ani Cayetano.

Sa panayam naman noong Abril 29, binigyang-diin ni Cayetano na walang dahilan para ipasara ang ABS-CBN.

“Gusto naming ipaabot sa lahat ng viewers ng ABS-CVBN/DZMM, sa lahat ng mga empleyeado, sa mga stars, directors na walang move na isara ang ABS-CBN,” pahayag nito.

“Kung kailangang phsycially ako mag-on ng transmitter o pumunta dun, gagawin ko yan dahil hindi naman kami papayag na single minute na hindi nagbo-broadcast ang ABS-CBN,” pahayag ni Cayetano sa panayam noong Pebrero 24, 2020.

“Wala pa akong narinig na endangered ang ABS-CBN na isara at wala talagang dahilan. So meaning after all this hearing at isara, ibig sabihin gusto talaga kayong isara,” sabi pa ni Cayetano. (Dindo Matining)