Trillanes: Mga senador na ‘tuta’ ni Duterte ‘wag maarte!

Tinabla ni Sen. Antonio Trillanes IV ang hirit na apology ng mga kapwa senador na binansagan niyang mga tuta ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay Trillanes, nagsasabi lamang siya ng katotohanan na karamihan sa mga senador ay sunod-sunuran sa Pangulo.

“What would I apologize for stating what I believe is true? Di ba? They may not like the language I used but it won’t deflect from the fact what I said was my observation and what I believe was true,”diin ng opposition senator.

“Mga political figures tayo, wag tayong masyadong maarte,” patutsada pa ni Trillanes.

Binanggit pa ng senador na marami din siyang natatanggap na masasakit na salita mula sa mga kaalyado ng administrasyon pero binabalewala lamang niya ito.

Pinalagan ng mga senador na kasapi ng majority bloc ang patutsada ni Trillanes na mga tuta sila ng Pangulo at takot silang kalabanin ito.

Itinulak pa ni Sen. JV Ejercito na kasuhan sa committee on ethics si Trillanes dahil sa “unparliamentary behavior” nito, pero kung magso-sorry umano ito ay hindi na uusad ang reklamo.

“If they believe an ethics case is warranted, I would gladly face it,” buwelta ni Trillanes.