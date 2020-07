Trillanes: Kung gustong maligtas ang ‘Pinas, kailangan maging matapang

Isa si dating Senador Antonio Trillanes IV sa labis na nalungkot sa tuluyang pagpapasara ng ABS-CBN matapos ibasura ng Kongreso ang kanilang franchise renewal.

Sa tweet ng dating mambabatas, sinabi nito na malungkot na araw ang sinapit ng press freedom sa bansa.

“It is a sad day for press freedom. Another pillar of our fragile democracy has fallen,” saad ni Trillanes.

“Now, if we really want to save our country, kailangan nating maging matapang,” aniya pa.