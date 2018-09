Trillanes ‘di pa aalis sa Senado

Walang plano si Senador Antonio ‘Sonny’ Trillanes IV na lisanin ang Senado hangga’t walang linaw ang kanyang mga kaso sa Korte Suprema at mababang korte.

Kaya naman mabibigo lamang ang mga nagnanais na lumabas ito ng Senado.

“Ang tantya natin siguro within the next two weeks meron nang liwanag ang mga nakasampa sa korte,” saad ni Trillanes sa panayam ng radyo.

Sinabi ni Trillanes na napagkasunduan ng kanyang legal team at ilang kasamahan sa Senado na manatili muna siya sa gusali upang hindi maapektuhan ang kanilang mga kaso o hindi na magkaroon ng hindi magandang pangyayari kung siya ay tatangkaing arestuhin.

“Ang napag-agree-han ng aking mga kasamahan at abogado na manatili muna sa Senado para hindi maapektuhan ang mga court cases at hindi magkaroon ng untoward incident kung may magtangkang mag-arrest using proclamation,” paliwanag ng mambabatas.

Kinumpirma ng senador na maging ang kanyang pamilya ay tinitiktikan na rin ng mga hinihinala niyang mi­yembro ng intelligence community.