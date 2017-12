Trillanes binaterya ni Digong, swak na Hudas

Inaasahang iinit na naman ang word war sa pagitan nina Pangulong Rodrigo Duterte at Sen. Antonio Trillanes IV makaraang buskahin ang senador at tinawag na mukhang ‘evil’ o demonyo.

Sa talumpati sa mga bagong nanumpang mga opisyal ng gobyerno sa Malacañang ay binalaan niya ang mga ito na huwag tumulad kay Hudas.

Ikinuwento ng Pa­ngulo sa mga bagong opisyal kung paano natapos ni Leonardo da Vinci ang kanyang obra maestra na ‘The Last Supper’.

Matagal aniyang naghanap ng modelo ang dakilang pintor para makumpleto ang mukha ni Judas sa last supper at nakita niya ang isang basurero na si Trillanes umano at kamukha ng isang demonyo.

“Naghanap siya ng mukha, talagang evil, pareho kay Trillanes na ‘yung… Naghanap siya ng mukha ni Trillanes. Wala man siya — wala pa man noon PMA noon. So pagdaan niya, nakita niya, P**** ina, Trillanes nga ito. Nandito lang pala siya… So da Vinci talked to him and said ‘do not be insulted, but you know, I’m trying to complete my painting, the only missing there, the face of Judas.’ Sabihin ko kay Trillanes ganoon, you are not the Judas, you are a model for a face of evil,” ang pahayag ng Pangulo.

Nais ng Presidente na sa pamamagitan ng kanyang kuwento ay ma­bigyang babala ang mga bagong opisyal ng gobyerno na huwag magkamaling magtaksil sa sambayanan.