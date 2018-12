Trillanes aarestuhin na!

HAWAK na ni National Capital ­Region Police Office (NCRPO) chief, Director Guillermo ­Eleazar ang arrest warrant laban kay Senator Antonio Trillanes IV at maaari na niya itong ihain sa ­senador.

“Basta may dalang warrant of arrest, puwede na!” diin ni ­Eleazar.

Noong Biyernes, inilabas ng Davao City Regional Trial Court (RTC) Branch 54 ang warrant of arrest laban kay Trillanes kaugnay ng kasong libelong isinampa ni dating Davao City Vice Mayor Paolo “Pulong” Duterte.

Nagtakda naman ang korte ng P24,000 piyansa sa bawat count ng apat na kasong libelo ni Trillanes.

Ayon pa kay Eleazar, maa­aring arestuhin ng mga pulis sa Metro Manila ang senador kapag may hawak na silang kopya ng ­warrant mula sa Davao City.

Dagdag pa ng NCRPO chief na kasalukuyang pinaghahanap na si Trillanes kung saan ay nakipag-ugnayan na sila sa sergeant-at-arms ng Senado para mahuli ang senador.

Nauna nang sinabi ni Trillanes na handa siyang sumuko at magpaaresto sa mga pulis pero sinabihan umano siya ng kanyang abogado na hindi ito maaaring magawa ng mga pulis dahil may immunity siya sa pag-aresto kung ang kaso ay may katumbas lang ng anim na taong pagkakulong at kung may sesyon ang Kongreso.

“So, instead of turning myself in, which is apparently not possible under the circumstances, I will just post bail before the appropriate court on Monday,” pahayag pa nito.

Kinumpirma naman ni Atty. Reynaldo Robles ang pagtungo ni Trillanes sa Davao City ­ngayong araw. “Sasamahan ko siyang maghain ng bail.”

Sinabi naman ni Magdalo Party-list Rep. Gary Alejano na harassment lang kay Trillanes ang ipi­nalabas na arrest warrant. “Kung hindi totoo ‘yung sinasabi ni Trillanes, ipakita niya ‘yung ­tattoo niya sa likod,” hamon ni Alejano kay Pulong.