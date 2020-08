Trike driver aprub bumiyahe sa San Juan

Pinayagan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang mga tricycle driver na bumiyahe habang nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Metro Manila matapos aprubahan ni Department of Interior and Local Government (DILG) Sec. Eduardo Año.

Batid kasi ni Mayor Zamora ang kahirapan na dulot ng MECQ kaya naisip niya na magkaroon ng pagkakataon ang mga tricycle driver na pumasada at maisakay lamang ang mga frontliner, Authorized Person Outside Residence (APOR), nasa emergency situation at ang mga may hawak na valid quarantine pass.

Sa kabila nito, siniguro na mananatili sa bahay ang mga residente at hinihikayat na huwag lumabas kasabay ng paghahanda nila ng mga relief pack na ipamamahagi bilang tulong sa panahon ng quarantine at mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng curfew mula alas-8:00 ng gabi hanggang alas-5:00 ng umaga.

Huhulihin ang mga pasaway na residente ng San Juan na hindi susunod sa kanilang mga inilatag na ordinansa at papayagan lamang na lumabas ang mga health worker at frontliner, drivers na may pahintulot na pumasada, may quarantine pass at on-duty na private at public employee. (Vick Aquino)