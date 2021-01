Tricycle ng super tatay naghatid sa ikakasal na anak

Bilang pagkilala sa kanyang ama, isang bride ang gumamit ng tricycle para sa isa sa pinakaespesyal na araw ng kanyang buhay.

Binahagi ni Tita Kim sa Facebook kung paano niya gustong kilalanin ang ama sa araw ng kanyang kasal. Aniya, gusto niyang bigyang pugay ang ama sa lahat ng pagsisikap at sakripisyo nito para masuportahan siya.

Sa pamamagitan ito ng paggamit niya sa tricycle ng ama bilang kanyang bridal car. Ang parehong sasakyan na gamit nito para maitaguyod siya.

Proud nga si Tita Kim sa kanyang ‘bridal trike’.

Kwento niya, “On my wedding last December, I chose to ride on a Tricycle rather than a car. Mas gusto kong ihatid sa simbahan gamit ang tricycle na naging malaking parte ng aking buhay.”

“That same tricycle in the photo is my Papa’s trike — na bumuhay sa akin for several years… and yes I wanna honor my Papa on the day of my wedding.”

Sabi niya pa, sa paghahanda para sa kasal ay pinili nito na hind imaging magarbo, “I want it to speak of me and my life I believe, this is the best chance I can HONOR my father for all his hardworks as a tricycle driver working so hard para sa aming pamilya.

“I want him to bring me to church. I want him to drive this tricycle papuntang simbahan bago ako lumakad sa altar I wanna show him that I am proud of him and that I can never be where I am today— without his hardworks and support.”

Buong puso rin niyang pinagmalaki ang pagmamahal para sa kanyang super tatay, “Proud ako sa kung sino s’ya. Proud ako na s’ya ay isang mabuting ama. Proud ako na s’ya ay matapat na tricycle driver. At proud ako na ako ay kanyang anak.”

Sabi pa ni Tita Kim, “Okay lang napawisan ako at nainitan while waiting sa labas ng simbahan— walang wala yun kumpara naman sa init at pawis na kanyang dinanas upang maitawid kami sa pang-araw araw.”

Naging masaya umano si Tita Kim sa kanyang kasal, sa bridal trike, at siyempre para sa ama na nasa likod ng lahat ng kanyang natatamasa sa ngayon.

Sa huli sabi niya, “And to every girl and boy reading this, I hope we do take every opportunity to honor our parents And to those who have lost their parents, I know up there— they are happy to see you happy! Hindi ka man nila mailakad sa altar, baon mo sigurado ang pagmamahal nila.”

