Tricycle ng ‘Pinas humarurot sa California

Nag-viral online ang isang makulay na tricycle na gawang Pinoy matapos itong maispatan habang tumatawid sa Golden Gate Bridge sa San Francisco, California.

Ibinahagi sa social media ng mga Fil-Am motorcycle lover na sina Mike Arcega at Paolo Asuncion ang kanilang obrang traysikel na pinondohan ng San Francisco Arts Commission/Individual Artist Commission.

Ayon sa report, pinangalanan ang tricycle na ‘TNT Traysikel’, na isang “mobile public artwork that operates as a cultural marker for the SOMA Pilipinas Cultural Heritage District in San Francisco.”

Bibida ito sa upcoming web series na ‘TNT SideCaraoke’ at sa documentary na ‘TNT in America’. (Issa Santiago)