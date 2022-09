Tricycle driver hinangaan pagsisikap makapag-college

Puno ng inspirasyon at pag-asa ang kuwento ni Gerome Cuaño ng Our Lady of Fatima University-San Fernando sa Pampanga dahil sa kaniyang pagsisikap at tiyaga na makapag-aral at pili­ting abutin ang kanyang pangarap kasabay ng paghahanapbuhay bilang tricycle driver.

Isang Criminology student si Gerome sa nasabing paaralan. Noong una, hindi niya umano aakalain na makakapag-aral pa siya ng kolehiyo sapagkat noon pa mang pagkatapos niya ng sekondarya ay ipinagtapat na sa kanya ng kanyang ina na hindi nito kayang pag-aralin siya sa kolehiyo.

Walang trabaho ang kanyang ina at isa nang senior citizen kaya hirap ang pamilya sa usaping pinansyal. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kagustuhan ni Gerome makapag-aral at pinili niyang maging tricycle driver at mag-ipon para sa kanyang edukasyon.

“Simula non nag-ipon ako, lalo akong nagsumikap, halos sa tricycle na ‘ko [natutulog] makapag-ipon lang, at nong nakaipon na ako ready na ako. then taong 2019 sinama ko nanay ko para mag-enroll kami sa eskuwelahan,” saad niya.

Kung kinakapos nga raw si Gerome sa pang-tuition ay nangungutang siya sa lending para may maipambayad siya dahil wala rin siyang scholarship na aasahan.

Ngayong nasa ikaapat na taon na sa kolehiyo, inspirasyon ni Gerome ang kanyang asawa at anak sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Noong una nga raw ay naiinggit pa siya sa mga nakikita niyang estudyanteng pumapasok sa paaralan habang siya ay bumibiyahe.

“Way back 2017 to 2018 noong madalas ako makapaghatid ng student dito halos ramdam ko lagi ‘yong inggit kasi sila nakakapag-aral, tapos ako may anak na, malabo nang matupad pangarap ko. Halos kada makakahatid ako sa paaralan na ito sumisilip ako lagi sa gate na ‘yan lagi ko iniimagine ano kayang itsura sa loob niyan?” kuwento ni Gerome.

Dahil sa kanyang pagsisikap, malapit nang matupad ni Gerome ang kanyang pangarap at payo niya para sa mga taong gustong maabot ang kanilang mga pangarap ay maging matiyaga at huwag panghinaan ng loob dahil walang bagay na mahirap abutin sa taong may nagsusumikap. (MJ Osinsao)