Tricycle driver binaril sa haybol, dedbol

PINASOK sa loob mismo ng kanyang bahay ang isang tricycle driver saka malapitang pinaputukan ng baril sa ulo ng hindi pa nakikilalang lalaki sa Quezon City, kamakalawa ng gabi.

Kinilala ni P/Sr. Insp. Elmer S. Monsalve, ng Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU) ng Quezon City Police District (QCPD) ang biktima na si Jonathan Urmatan, alyas ‘Buchok’, 23-anyos, binata at residente ng No. 8 Robina Road, Brgy. Nagkaisang Nayon, Novaliches, QC.

Batay sa pahayag ni Valeriano Dela Cruz, lolo ng biktima kay PO3 Virgilio Mendoza, imbestigador ng CIDU, dakong alas-8:45 nitong Sabado ng gabi (June 02), nanonood siya ng billiard game di-kalayuan sa kanilang bahay nang humahangos na dumating ang kanilang kapitbahay at sinabing “Si Buchok tulungan n’yo!”.

Agad na umuwi si Dela Cruz sa kanilang bahay at doon ay natagpuang duguang nakabulagta ang kanyang apo na si Urmatan.

Sa tulong ng isa pa niyang apo na nakilalang si Jeffrey Darlucio ay isinugod nila si Urmatan na noon ay nag-aagaw buhay na sa Novaliches District Hospital subalit idineklara itong dead-on-arrival bandang alas-10:27 ng gabi ng attending physician na nakilalang si Dr. Voultaire Garcia, sanhi ng tinamong isang tama ng bala ng baril sa kanang sentido.

Masusing iniimbestigahan ng pulisya ang motibo sa naganap na pamamaril para sa pagkikilanlan ng suspek.