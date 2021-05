Tren sa Mexico bumagsak, 15 todas

Labinlima katao ang patay nang gumuho ang overpass na tinutungtungan ng subway train sa Mexico City.

Ayon sa Secretariat of Risk Management and Civil Protection ng Mexico, bumibiyahe ang tren sa bagong Line 12 nang biglang bumigay ang overpass kung saan naroon ang tren.

Makikita sa CCTV footage ang nangyaring pagbagsak ng tren sa isang kalsada na dinadaanan ng mga sasakyan.

Bukod sa mga namatay, tinatayang 70 katao din ang nasugatan.

“Firefighters, public safety personnel are working.­ Various hospitals are serving. We will give more information shortly,” ayon kay Mexico City Mayor Claudia Sheinbaum.