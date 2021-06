Traysikel na tumawid sa Golden Gate bumida sa Amerika

Humanga ang Philippine Consulate General sa ipinakita ng dalawang Filipino-Americans na nagpasikat ng ‘TNT Traysikel’, na nag-viral sa pagtawid sa Golden Gate Bridge sa San Francisco gamit ang tricycle ng Pinoy.

Kinilala ni Consul General Neil Frank Ferrer sina Mike Arcega at Paolo Asuncion na utak ng TNT Traysikel, isang mobile public artwork na naging cultural marker ng SOMA Pilipinas Cultural Heritage District sa San Francisco.

Dinala ng dalawa ang motorized tricycle na kakikitaan ng ilang pabitin ng temang Pinoy at kulturang Pilipino, kabilang na ang puting “Good Morning” towel na kadalasang nakapatong sa balikat ng mga tricycle driver.

Nilagyan din ng ‘videoke’ at nakaka-aliw na signs and phrases na kadalasang nakikita sa mga jeepney na tulad ng “Hoy,” “God knows Hudas not pay”.

Pinasalamatan din ng konsulado ang dalawa sa kanilang ipinakitang galing at pagbibida ng trike ng Pinoy bilang pag-promote ng kulturang Pilipino na makikita na sa Bay Area at U.S. (Vick Aquino)