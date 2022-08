Traydor sa Katips? Jerome bet ni Yap mag-Ninoy

Tila nagbunga ang pagbaliktad ni Jerome Ponce sa pelikulang “Katips” dahil may pahiwatig na si “Maid in Malacañang” director Darryl Yap na posibleng ang aktor ang gaganap na Ninoy sa bagong project nito.

Tumaas nga ang kilay ng mga kakampink nang kumalat ang photo ni Jerome nang manood ito ng “MIM”. Tingin nila, traydor ang aktor sa mismong pelikula niya.

Nitong Martes, nag-post si Darryl sa kanyang Facebook ng photo ni Jerome na nakasalamin. Ang caption: #MoM Flashback • Young Yellow.

Ang usap-usapan, kuwento naman tungkol kay late Senator Benigno “Ninoy” Aquino Jr. ang bagong ihahain sa sinehan ni Yap.

At mukhang tuloy na tuloy ang proyekto dahil sa latest post ni Darryl, nag-post naman siya ng photo ng mga artikulo tungkol sa pagkamatay ni Ninoy. Kumbaga, research for the truth nga is ongoing para sa batang direktor!

Nitong Miyerkules nga ay nakipag-meet and greet si Yap sa mga vlogger na tumulong para sa promo ng “MIM” at doon umano ay pabiro nitong sinabing si Jerome ang napipisil nitong gumanap na Ninoy para sa susunod nitong pelikula.

Sa ngayon, kung tatanungin si Direk Darryl, masyado pa ngang maaga dahil palabas pa ang “MIM”. At kung meron man daw na historical revisionism na nangyari dahil sa kanyang pelikula, ito ay ang history of box-office na sa ngayon ay nakaka-P206million na umano in just 7 days.

Papayag kaya si Jerome kung iaalok sa kanya ito ni Yap? (Batuts Lopez)