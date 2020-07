Travis petmalu sa Brainy chess

MAANGAS si Ivan Travis Cu matapos magkampeon sa katatapos na 26th Brainy Chess Academy (BCA) Kiddies Under 12 Chess Arena nationwide online chess tournament via lichess.org.

Tumapos ang incoming grade six pupil ng Xavier School sa San Juan City ng 36 points sa 13 games na may katumbas na win rate na 77 percent at performance rating 2153 sapat para masilo ang titulo.

Nakaraan lamang ay nag-second place si Cu sa Boys 10 and under ng 36th Singapore National Age Group Chess Championships na ginanap sa Expo MAX Atria.

Nakamit ni James Catayas ng Davao City ang second spot na may 29 points mula 11 games, may win rate 82 percent at performance rating 2196. (Elech Dawa)