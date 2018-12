Travis, Harris patigasan ng mukha

Laro ngayon

sa MOA Arena:

(Game 1/Best-of-seven Finals)

7:00pm — Magnolia

vs Alaska

NAKA-RECOVER na sa hamstring injury si Romeo Travis at handa nang magtrabaho para sa Magnolia Hotshots.

Nangunguna naman sa Best Import award si Mike Harris at iisa lang ang nasa kukote – ibigay ang Governors Cup crown sa Alaska Aces.

Pukpukan ang dalawang import sa simula ng best-of-se­ven titular showdown sa pagitan ng Magnolia at Alaska simula alas-siete nang gabi sa MOA Arena.

Umaasa si Magnolia Hotshots coach Chito Victolero sa mahabang serye habang kabaliktaran ito sa asam ni Alaska Aces coach Alex Compton.

Kapwa nakapagpahinga ng mahigit dalawang linggo ang dalawang koponan upang magbigay daan sa ikalimang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.

“Every game is very important. I know it will be a long series. We already made some preparations du­ring the break and we’re not distracted,” sabi ni Victolero. “We are not that 100 percent healthy but we’re almost there.”

Pinatutungkulan ni Victolero ang 6’7 nitong sentro na si Ian Sangalang at import na si Travis na unti-unti pa nakakabalik sa maayos na kundisyon matapos magtamo ng minor injuries noong semifinals.

Si Travis, na umiskor ng 50 puntos sa kanyang huling laro, ay nakabawi na sa hamstring injury at nakipagsabayan ng husto sa kanilang ensayo. Nagbabalik na din si Sangalang sa minor knee injury.

Maliban kina Travis at Sangalang ay inaasahang sasandigan din ni Victolero ang topscorer na si Paul Lee, Mark Barroca at Jio Jalalon upang tapatan ang opensibo ng Alaska.

“Today is the start of what I believe will be a tough and exciting Finals series,” sabi naman ni Compton. “Magnolia has been playing the best basketball in the PBA all conferences. The way they have defended and moved the basketball, we should play better and play the best we have played as a team if we want to win this championship,” sabi nito.

Ang nangungunang kandidato para sa Best Import Award na si Harris ay nasa kanyang unang paglalaro para sa Alaska. Naga-average ito ng 30.3 puntos at una sa itinalang 20.6 sa rebounds sa 16 laro.

Makakatulong ni Harris sa opensa sina Vic Manuel, Chris Banchero, JV Casio, Simon Enciso at Jeron Teng.