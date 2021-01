Travel ban sa 30 bansa aalisin na

TAPOS na ngayong Enero ang ipinatupad na travel ban ng Pilipinas laban sa 30 bansang nakumpirmang may kaso ng bagong COVID o ang UK variant.

“The restriction remains until Ja­nuary 31, 2021 and would lapse after the aforesaid date,” pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque kahapon.

Base ng ipinalabas na pahayag ng Palace spokesman, ang lahat ng foreign national na hindi pinayagang makapasok ng bansa base sa inilabas na kautusan, kabilang ang mga may tourist visa ay bawal pa ring pumasok ng bansa.

Ang mga pinapayagan namang makapasok ng bansa ay kailangan pa ring sumailalim sa mandatory 14-day quarantine.

Matatandaang nagpatupad ng ban ang Pilipinas sa mga foreign trave­ler mula sa 36 bansa na tinamaanng bagong Covid-19 variant.

Kabilang sa mga saklaw ng ban ay Czech Republic, United Kingdom, Australia, Canada, Denmark, France, Germany, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Lebanon, Netherlands, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, the United States, Portugal, India, Finland, Norway, Jordan, Brazil, Austria, China, Pakistan, Jamaica, Luxembourg, Oman, United Arab Emirates, at Hungary. (Prince Golez)