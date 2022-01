Travel ban, quarantine sa bakunado binaklas

Sinuspinde ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) ang travel ban nito o country classification laban sa pagkalat ng COVID-19.

Inanunsiyo ito kahapon ni acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Karlo Nograles kung saan, batay aniya sa IAT Resolution No. 159, wala na munang ipatutupad na klasipikasyon sa red, yellow at green countries para sa mga biyaherong papasok sa Pilipinas.

Sabi ni Nograles, epektibo Pebrero 1, 2022 ang bagong polisiya para sa mga Pinoy at foreign national na darating sa Pilipinas saan mang bansa sila manggaling.

Subalit nilinaw ni Nograles na kailangang fully vaccinated ang mga ito at dapat magpakita pa rin ng RT-PCR test 48 oras bago pumasok sa Pilipinas.

Hindi na aniya kailangang sumailalim sa mandatory facility-based quarantine ang mga ito subalit kinakailangang mag-self monitor sa anumang posibleng sintomas sa loob ng pitong araw. Kailangan din mag-report sa local government unit sa lugar na kanilang pupuntahan sakaling may mapansin na sintomas ng COVID.

Kasabay nito inaprubahan din ng IATF ang pagpasok sa bansa ng mga fully vaccinated na mga dayuhan mula sa mga non-required visa country na ang pakay ay negosyo at turismo simula sa Pebrero 10.

“Pinapayagan na nating pumasok ang foreign nationals for business and tourism purposes basta fully vaccinated as long as they come from non-visa required countries,” ani Nograles

Sinabi ni Nograles na simula sa Pebrero 16, tanging mga dayuhang kumpleto sa bakuna ang papayagan lamang na makapasok sa Pilipinas. (Aileen Taliping/Prince Golez)