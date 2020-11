Tratter, Alaska syut sa quarters

Mga laro ngayon: (AUF Gym/Clark)

4:00pm – Rain or Shine vs Magnolia

6:45pm – Tropang Giga vs Meralco

NAKIPAGSIKSIKAN ang Alaska Aces sa unang apat na puwestong may insentibo sa quarterfinals matapos nitong ihulog ang NorthPort Batang Pier, 102-94, Biyernes ng hapon sa eliminasyon ng 2020 Honda PBA Philippine Cup sa loob ng AUF Sports Arena and Cultural Center sa Angeles, Pampanga.

Pinamunuan ni Abu Tratter ang Aces sa 16 puntos at 6 rebounds habang nagtala si Jeron Teng ng 14 puntos, 8 rebounds, 6 assists at 1 steal para sa Aces na kinolekta ang kabuuang ikaanim na panalo sa loob ng 10 laro.

May double-double naman si John Rodney Brondial na 16 puntos, 10 rebounds, 1 steal at 1 block habang nag-ambag si Robert Herndon ng 13 puntos at tig-11 puntos sina Vic Manuel at Maverick Ahanmisi.

Nawalang saysay naman ang itinala ni Christian Standhardinger na 39 puntos, 16 rebounds, 5 assists at 3 steals para sa kapos sa manlalaro na North Port. Nalasap ng Batang Pier ang ikalimang sunod na kabiguan at nahulog sa hulihan sa kabuuang kartada na 1-7 panalo-talo.

Ibinuhos ng Aces ang 11-0 bomba sa pagbubukas ng laro na naging daan tungo sa pagtatala nito sa 14 puntos na abante sa 2:08 minuto na ang huling iskor ay mula sa lay-up ni Vic Manuel, 27-13.

Gayunman, unti-unting umahok ang mga Batang Pier na kahit hindi nakalasap ng pagkapit sa abante sa kabuuan ng first half ay nagawang idikit lamang ang labanan sa pagtatapos ng 24 minuto sa limang puntos, 45-40.

Agad namuno sa Aces si Tratter na may 11 puntos at apat na rebounds habang si Christian Standhardinger naman sa Batang Pier na may 17 puntos, walong rebounds at isang block. (Lito Oredo)