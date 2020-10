Traslacion kay Nazareno sa 2021 kanselado

Inaprubahan ni Mayor Isko Moreno at ng pamunuan ng Quiapo Church ang rekomendasyon na huwag nang isulong ang grand procession ng Itim na Nazareno sa kapistahan nito sa Enero 2021 dahil sa patuloy na banta ng COVID-19 pandemya.

“Nakikisuyo po ako, iwasan po muna natin ang mga parada at prusisyon ngayong may pandemya dulot ng sakit na COVID-19. Maaari pong mapahamak ang ating mga deboto, mailagay sila sa alanganin,” ani Moreno.

“Maging conservative po tayo sa paggunita ng mga prusisyon. There are things that we cannot control pero puwede maiwasan. Kung libo-libo ang pupunta sa prusisyon, isa lang sa kanila ang maimpeksyon, tapos magkakadikit-dikit pa sila, pinagpapawisan, nagkakalat na droplets ng laway, delikado po iyan,” dagdag pa ni Moreno.

Sinabi naman ni Quiapo Church rector Monsignor Hernando Coronel na magsasagawa na lamang sila ng maraming misa para sa mga deboto.

“Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na narinig ang aming presentasyon para sa Traslacion 2021, at ang mangyayari, napagkasunduan ay hindi matutuloy `yong Luneta to Quiapo na may andas na prusisyon. Hindi po matutuloy iyon,” ayon kay Coronel.

Sinabi ni Coronel na ang mangyayari sa Enero 8 ay patuloy na mga misa at ang mga bikaryo ay ilalagay sa canopy sa labas ng simbahan.

“Yong physical distancing, kailangan naka-face shield, naka-face mask, kasama ang regular monitoring ng body temperature, lahat `yon susundin natin. Hindi lamang ito sa loob ng simbahan, pati na rin sa labas,” dagdag ni Coronel. (Juliet de Loza-Cudia)