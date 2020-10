Traslacion 2021 ‘di aprub kay Isko

Hindi payag si Manila Mayor Isko Moreno na magkaroon ng prusisyon sa darating na kapistahan ng Poon ng Itim na Nazareno sa Enero 9, 2021.

Aniya, sinangayunan naman ng mga lider ng Sinbahan ang kanyang panawagan na huwag munang magparada at magprusisyon. Matatandaan na pinuna ang ginanap na prusisyon ng Poon ng Itim na Nazareno noong Setyembre dahil sa paglabag umano sa health protocol partikular ang pagbabawal sa mass gathering at kawalan daw ng social distancing.

Samantala, kinumpirma ni Moreno na sa darating na Huwebes ay muling magpupulong ang lokal na pamahalaan at pamunuan ng Simbahan ng Quiapo para pag-usapan at pagplanuhan ang Traslacion 2021. Sa jnisyal na pag-uusap, nanindigan si Moreno na walang prusisyon kung mayroon pa ring banta ng COVID-19, gayunman kung bababa naman ang kaso at kayang makontrol, maaaring ituloy ang okasyon pero may bagong diskarte na gagawin para matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng publiko. (Juliet de Loza-Cudia)