Trapiko sa East Avenue kinainisan

Dahil sa hindi inanunsiyong re-blocking sa kahabaan ng EDSA Southbound lane ngayong Sabado, Oktubre 12, 2019, bumigat lalo ang trapiko sa kahabaan ng East Avenue sa Diliman, Quezon City.

Nagtaka si netizen Leo sa dami ng mga bus sa EDSA, kaya sumagot ang Metro Manila Development Authority (MMDA) na dahil nga ito sa re-blocking.



Kahit pa nagsabing magpapadala ng mga MMDA officer sa lugar, tila walang nabago dahil panay tweet pa rin ang mga netizen sa nasabing aberya.

From East Ave Medical Center to SSS 30 minutes??? Putangina @MMDA ngayon kayo nag reblock diba andami umuuwi pa South ng weekend sana manlang madaling araw nyo na ginawa yan paka bobo nyo

context lang: i’ve been in East Ave for an hour and we barely halved the way :—) https://t.co/GHDNm25Z2V

WTH anong meron sa EDSA at traffic from East Ave hanggang Santolan??? pic.twitter.com/9JErIoywOl

Stuck in traffic along East Ave. for more than an hour now 😠 On a f*cking saturday!

— P21/KILO OF PALAY IS NOT TOO MUCH! (@ducathiii) October 12, 2019