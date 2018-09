Trapik sa ‘Ber months’ mograbe pag-ayo

Gipahimangnuan na sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang publiko sa mas grabing traffic nga masinati pagsulod sa ‘Christmas season’ tungod sa sunod-sunod nga pag-ayum-ayum sa mga taytayan sa Manila.

Sa report sa ‘GMA 24 Oras’, gipaabot nga mo bug-at ang trapiko tungod sa tatlo ka taytayan nga gikatakda nga ayuhon sa sunod nga bulan.

Usa niini ang pagdirado sa Sta. Mesa Bridge nga nagdugtong sa dakbayan sa San Juan ug Quezon alang sa himoung Skyway Project.

Pito ka buwan nga dili maagian sa mga motorista ang maong taytayan tungid kay gub-on kini.

“Gigibain nila yun so that their barges could go through. Ang problema, then they will replace it. That is 7 months (of) work,” matud ni MMDA Special Operations Task Force Commander Bong Nebrija.

Ang Estrella Pantaleon Bridge usab ayohun sa Setyembre nga makaapekto sa mga mobiyahe paigon sa Mandaluyong o Makati.

“More or less mga 100,000 vehicles ang dumadaan diyan so ibig sabihin kung di ka na makakadaan diyan, that’s an alternate route for Guadalupe, so saan pupunta yan, Guadalupe,” pamahayag ni Nebrija. ()