Transwoman umeksena sa Malacañang

Nakipagkita kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa Malacañang si Gret­chen Diez, ang transgender na pinigilang makapasok sa pambabaeng restroom sa isang mall sa Cubao, Quezon City.

Kasamang nagtungo sa Malacañang ni Diez nitong Lunes nang gabi ang transgender na si Bataan Rep. Geraldine Roman, Boobsie Savares at Dindi Tan ng lesbian, gay, bise­xual, transgender (LGBT) Pilipinas.

Sa pulong ay tiniyak ng Pangulo ang kanyang suporta sa LGBT community at makikipagtulungan sa dalawang kapulungan ng Kongreso para maisulong ang pagpasa sa bersiyon ng SOGIE (Sexual Orientation and Gender Identity and Expression ) Equality bill na magbibigay proteksiyon sa karapatan ng indibidwal laban sa diskriminasyon.

Sinabi ni Senator Bong Go na isa sa iminungkahi sa pulong kay Duterte ang posibilidad ng pagbuo ng komisyon para sa LGBTQ habang hinihintay ang pagpasa sa SOGIE bill.

“We are all equal under the law and it is our duty in this institution to ensure that all Filipinos — regardless of their age, sex, religion, ethni­city or gender orientation are treated equally and justly,” ani Go. (Aileen Taliping)