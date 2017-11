Transport groups banggaan sa tigil-pasada

Watak-watak na ang hanay ng transport group kaugnay sa dalawang araw na tigil-pasada na ikinasa ng Pinag-isang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide (PISTON) sa susunod na linggo.

Nagbigay ng pahayag si Efren de Luna, ang national president ng Alliance of Concerned Transport Organizations (ACTO) at sinabing hindi sagot ang tigil-pasada sa problema ng mga transport group sa jeepney modernization program na nais ipatupad ng pamahalaan pagpasok ng Enero 2018.

Ayon kay De Luna, hindi lalahok ang ACTO sa tigil-pasada dahil malinaw aniya sa kanilang mga opisyales at miyembro na magiging maganda ang kalalabasan ng jeepney modernization oras na ­ipatupad na ito.

Para kay De Luna, lahat ng gusot o anumang problema maliit o malaki man ay mayroong kasagutan sa tamang dayalogo o pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at mga transport group leaders.

Nanawagan pa ito sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at kay PISTON national president George San Mateo gayundin sa mga kasama nito na mag-usap-usap at ayusin ang gusot sa tamang paraan.

Bukod sa ACTO, kinontra din ng grupong Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas (LTOP) ang dalawang araw na tigil-pasada ng PISTON sa Disyembre 4 at 5.

Sinabi ni LTOP president Rolando Marquez na hindi nauunawaan ni San Mateo ang kanilang ipinag­lalaban dahil hindi naman aniya ito jeepney operator.

Napapanahon na rin aniyang makipagsabayan tayo sa mauunlad na bansa tulad ng Japan, Amerika at Europe na gumagamit ng Euro 4 at solar electric vehicles na matipid at environment-friendly.