Transparency mahalaga ngayong pandemya

Kabalikat ng patuloy na pagkalap ng donasyon tulad ng mga gadget para sa distance learning, pati na ang paghahanap ng mga partners ng Tanggapan ng Pangalawang Pangulo ay ang puspusan naming paghatid ng malinaw na impormasyon kung saan napupunta ang mga ambag na ito ng ating mga kababayan.

Sa loob ng halos apat na buwan, dagsa ang tulong mula sa mga Pilipino sa bawat sulok ng bansa. Hindi maikakaila ang laki ng puso ng mga Pinoy nang makakalap tayo ng halos Php 62 milyon na ating ginamit para makapamahagi ng mga kailangan ng mga ospital, at mga frontliners, pati na ang mga kababayan nating lubos na naapektuhan ng community quarantine dulot ng COVID-19.

Sa halagang ito, ibinuhos natin ang mahigit Php 54 milyon para sa paghatid ng personal protective equipment (PPE) sa ating mga frontliners. Naabutan natin ng tulong ang 11,915 frontliners at 1,011 institusyon sa buong bansa. Halos Php 8 milyon naman ay ibinuhos natin para makapagdala ng food and care packages sa 89 na institusyon.

Nang matapos ang ating online donation drive, hindi tayo rito tumigil. Nagsimula tayo ng iba’t ibang programa para maraming kababayan pa natin ang matulungan. Kasama rito ang patuloy nating pag-gawa ng locally produced na PPEs hindi lang para makatulong sa mga frontliners, kung hindi para bigyan din kahit papaano ng kabuhayan ang mga mananahi mula Payatas, Smokey Mountain, Caloocan City, Bulacan, at marami pang iba. Sa pakikipagtulungan nila at ng ating mga partners, mayroon tayong 474 institusyon na naabutan ng tulong.

Nagsimula rin tayo ng dorms sa tulong ng iba’t ibang pribadong partners. Ito ay para magkaroon pansamantalang matutuluyan ang ating mga kababayang frontliners sa Metro Manila. Isang dosenang dorms ang ating binuksan at napakinabangan ito ng 591 frontliners. Kasabay nito ang free haircut service. Nagkaroon din tayo ng free shuttle service noong Marso hanggang Abril na tumulong sa 11,429 na pasahero sa walong ruta sa Manila.

Mayroon din tayong tulong na inihatid sa mga komunidad sa pamamagitan ng pag-abot ng relief packs, face masks, pati kutson na matutulugan. At ang pinagkuwentuhan natin noong isang linggo na hot meals ay nakaabot sa 579 na komunidad, ospital, shelters, pati na sa checkpoints.

Tumulong din tayo sa 1,789 locally stranded individuals para makauwi sa kani-kanilang probinsya. May Community Mart sa Quezon City at Pasig rin na nakakatulong sa mga manininda pati na tricycle drivers. At ang kakasimula pa lang halos na Bayanihan for Distance Learning.

Dito namamahagi tayo ng gadgets para sa mag-aaral na nangangailangan: ito ay mga donasyon mula rin sa ating mga kababayan. Patuloy din ang mga pag-aaral natin para sa posibleng community and mobile learning hubs, pati na ang paggawa ng mga materyales para sa distance learning.

Ang pinakabagong inisyatibo ay ang tinawag naming Bayanihan Sugbuanon na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa Cebu. Kasisimula lang natin dito noong Huwebes nang bisitahin ng OVP team ang bayan para pag-aralan kung paano at ano ang maitutulong natin sa mga Cebuano.

Patuloy ang pagdagsa ng tulong at hindi ni minsan tumigil. Kaya’t patuloy din ang pagreport namin ng malinaw at tama sa kung saan napupunta ang mga ayudang ito hindi lang para ipakita na ang mga inaabot mo ay nakakatulong at nakararating, kundi para patuloy ang tiwala na ibinibigay ninyo sa Tanggapan at kay VP Leni.

Napakahalaga ng transparency lalo na sa ganitong panahon. Kung iisipin mo, lahat ng ito ay naging posible dahil may tiwala ang tao na madadala ang ayuda sa talagang nangangailangan. Bilang mga lingkod bayan, iyan ang responsibilidad natin sa lahat lalo sa panahon kung saan nakasalalay tayo sa pagkakaisa at pagtutulungan—at ang dalawang bagay na iyan ay nakasandal sa tiwalang makukuha lamang kung bukas, maliwanag, at totoo ang komunikasyon.