Transgender ibinawal ni Trump sa US military

Inihayag ni President Donald Trump na hindi na nito papayagan ang mga transgender na makapagsilbi sa alinmang posisyon sa US military, bilang pagtuldok sa isa sa mga pangunahing polisiya ni dating Pangulong Barack Obama.

Inihayag ni Trump ang kanyang ‘major policy change’ sa Twitter, kung saan sinabi nito na ang mga militar ay dapat na naka-focus sa “overwhelming victory,” at walang inaalala na mga medical na gastusin at iba pang mga alalahanin na kinakailangan ng mga transgender personnel.

“After consultation with my generals and military experts, please be advised that the United States Go­vernment will not accept or allow transgender individuals to serve in any capacity in the US Military,” ayon sa tweet niTrump.

Ikinagulat ng militar ang nasabing pahayag ni Trump na kasalukuyan nang inaayos ng mga opisyal ng militar para maipatupad ang Obama-era plan upang simulan nang tumanggap ng transgender recruits.

Umani ng maraming pagbatikos ang nasabing hakbang ni Trump.