Training venue problema

POSIBLENG maghanap muna ang mga National Sports Associations (NSA) ng kani-kanilang training venue dahil sarado pa ang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila at ang PhilSports Complex sa Pasig City.

Kasalukuyang ginagawang quarantine facilities para sa mga COVID-19 patients dalawang sports complex kaya hindi muna ITO mapapakinabangan ng mga NSA na hangad na makakuha ng slot sa 2020 Oympic Games sa Tokyo, Japan sa susunod na taon.

Iyon din ang nasa isip ni Tokyo Olympics Chef De Mission Mariano ‘Nonong’ Araneta.

“Noong Friday nagsabi sila (Philippine Sports Commission) na change of plans. Ang sa akin naman is that sana sabihin din ng duktor kung pupuwede o hindi. But nevertheless nag-meeting kami sa mga sports na kailangan ng venue at hanggang ngayon wala pa sila,” hayag ni Araneta. (Elech Dawa)