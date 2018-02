Training skills program ng TESDA pinalalawig

Hinimok ng konseho ng Quezon City ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) na palawigin pa ang ang training skills programs nito para sa mga out-of-school youth ng lungsod.

Sa isang resolusyon na inakda ni Councilor Eric Z. Medina, sinabi nito na layon ng hakbang na mapaunlad ang economic condition ng mga out-of-school youth sa mga barangay sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga makabuluhan at mataas na kalidad na technical skills development program mula sa TESDA.

“There are potential and competitive out-of-school youth which need the support of the government to improve their economic condition,” ayon sa resolusyon.

Giit ng konsehal, nais din ng pamahalaang lungsod na maiiwas ang mga out-of-school youth sa mga iligal na gawain tulad ng pagkalulong sa iligal na droga at pagkakasangkot sa mga kriminal na aktibidad.

Sa ilalim ng Republic Act 7726, ang TESDA ay may mandato na isulong at palakasin ang kalidad ng technical education at skills development programs para sa mga mamamayan ng bansa upang makamit ang international competitiveness mula sa mga inaral nilang kasanayan. (Riz Dominguez)