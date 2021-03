Training sa pagpapaunlad ng palay production tagumpay

Sumailalim ang libo-libong magsasaka sa tamang kampanya at teknolohiya sa layong mapataas ang ani ng mga palay.

Ayon kay Karen Eloisa Barroga, Vice Chair ng Technical Working Group ng Rice Competitiveness Extension Fund- Rice Extension Services Program (RCEF- RESP) ito ay malaking tulong para mapalakas ang kanilang produksiyon sa bigas.

Sinabi ni Barroga, mas maraming magsasaka at ang naturuan ng mga extension service at palalawakin pa ng ahensiya ang mga inisyatibo nito kaugnay sa tamang teknolohiya na makapagpapababa ng gastusin at makapagpapataas ng ani ng palay lalo na sa taong ito.

Sumailalim sa pagsasanay ang iba’t ibang rehiyon ng bansa sa rice crop production, modern rice farming technique, seed production at farm mechanization.

Kabilang sa mga trainee ang mga rice farmer, may-ari ng sakahan, kanilang tauhan at mga empleyado ng pamahalaan mula ATI, TESDA, at mga provincial agricultural office.

Nabatid na apat na klase ng pagsasanay ang ipinatupad alinsunod sa layuning tumaas ang ani at kita ng mga rice farmer.

Para sa Philippine Rice Research Institute (PhilRice), kabilang sa mga training na ito ang Rice Specialists’ Training Course, Training of Trainers, Farmers Field Schools, at seminars o field days.

Kaakibat ng PhilRice ang Agriculture Training Institute (ATI) at Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization (PHilMech) sa ilalim ng Department of Agriculture (DA) at ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) sa pagpapatupad ng mga nasabing training.

Sa pag-aaral ng DA-PhilRice, 97 porsiyento ng 3,500 rice farmer na tumanggap ng leaflet at nanood ng mga video ukol sa seed distribution ang nagsabing nakatulong ang nasabing mga materyal sa paglawak ng kanilang kaalaman sa rice production. (Riz Dominguez)