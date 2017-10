Traffic rerouting sa Undas

By Betchai Julian

Simula alas-12:00 ng hatinggabi ng Oktubre 31 , ipatutupad ng Manila District Traffic Enforcement Unit (MDTEU) ang traffic plan at rerouting para maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko, dahil sa pagdagsa ng mga tao sa mga semen­teryo ngayong Undas.

Sa Oplan Kaluluwa 2017 traffic advisory, alas-12:00 ng hatinggabi ng Oktubre 31, lahat ng gate ng sementeryo sa lungsod ay sarado na sa mga pribadong sasakyan.

Isasara rin ang mga kalsada sa paligid ng Manila North Cemetery mula 12:00 ng madaling-araw ng Nobyembre 1 hanggang alas-singko ng madaling-araw ng Nobyembre 2, na kinabibilangan ng Aurora Boulevard mula Dimasalang St. hanggang Rizal Avenue; Dimasalang St. mula Makiling hanggang Blumentritt St.; Guevarra mula Cavite St. hanggang Pampanga St.; Blumentritt St. mula A. Bonifacio hanggang P. Guevarra St.; Retiro St. mula Dimasalang hanggang Blumentritt Extension; at Leonor Rivera St. mula Cavite hanggang Aurora Boulevard.

Gagawin namang parking areas ang kalsada ng Craig, Simon, F. Huertas, Sulu, Oroquieta, at Metrica.

Magpapatupad rin ng traffic rerouting ang MDTEU para sa mga sasakyan, partikular na sa mga pampasaherong jeepney, na patungo sa Manila North Cemetery.

Nalaman na ang mga behikulong mula Rizal Avenue/Blumentritt ay maaaring dumaan sa Cavite, kanan ng L. Rivera o Isagani, at kanan ng Antipolo Street patungo sa kanilang destinasyon.

Ang mga mula naman sa Amoranto Street, Quezon City, ay maaaring kumanan sa Cavite at sa Bonifacio St. patungo sa kanilang destinasyon.

Ang mga sasakyang mula sa Dimasalang ay dapat na kumanan ng Makiling, kanan ng Maceda, diretso sa Ma. Clara o España, patungo sa destinasyon.

Habang ang mga sasakyan namang patungo sa La Loma at Chinese Cemeteries, mula sa España ay dapat na dumaan sa AH Lacson, Tayuman, Blumentritt mula Cavite hanggang Aurora Blvd. patungo sa Rizal Avenue o Jose Abad Santos.

Ang mga sasakyang mula naman sa Quiapo, Sta. Cruz, Tondo, at Caloocan ay maaaring dumaan sa Jose Abad Santos o Rizal Avenue Extension.





Inilaan naman para sa parking areas ang Oroquieta, Bulacan, M. Hizon, F. Huertas, Tecson, Kalimbas, P. Guevarra, Sulu, at Natividad Streets.

Samantala, sinabi naman ni Manila Mayor Joseph Estrada na may kabuuang 1,600 miyembro ng Manila Police District (MPD), ang itatalaga sa mga sementeryo sa Maynila sa paggunita ng Undas.

Umaabot naman sa 1,312 pulis ang ikinalat sa iba’t ibang sementeryo at mga bus terminal sa katimugang bahagi ng Metro Manila.

Ayon kay SPD director Chief Supt. Tomas Apolinario, ang nasabing bilang ng mga pulis ay nakakalat sa 28 sementeryo at bus terminal sa Pasay City, Makati City, Taguig City, Pateros, Las Piñas, Parañaque at Muntinlupa.

Bukod sa nabanggit na bilang ng mga pulis, may karagdagang 130 pulis mula sa National Capital Regio­nal Police Office (NCRPO) Regional Public Safety Battalion at 5,700 force multipliers na mga volunteers, barangay tanod, Bantay Bayan at Peace Keeping Action team ang ipakakalat sa mga pribadong semen­teryo na sakop ng SPD.