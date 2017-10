Traffic enforcer, huli sa pinasadang kolorum

Isinailalim na sa preventive suspension ng pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang isa nilang traffic enforcer na nahuling pumapasada ng kolorum na sasakyan sa lungsod ng Quezon kamakakalawa ng gabi.

Kinilala ng MMDA ang suspendidong traffic enforcer na si Traffic Aide 1 Epifanio C. Perol Jr.

Nabatid na minamaneho ni Perol ang isang Asian Utility Vehicle (AUV) na may plakang AAA 9211, na may sticker pa ng MMDA at may sakay itong mga pasahero nitong Huwebes ng gabi.

Habang binabagtas nito ang kahabaan ng North Avenue patungong Ortigas Avenue ay nagkataon namang may operasyon ang mga tauhan ng Land Transportation Office (LTO), Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Highway Patrol Group (HPG) sa naturang lugar.

Dito ay naaktuhan si Perol na nangongolorum dahil nakitang may sakay itong mga pasahero hanggang sa tinikitan ito na ang violation ay may multang P200,00 base sa ipinatutupad na Joint Administrative Order (JAO).

Bukod dito, kinansela ang lisensiya nito at ini-impound ang sasakyang gamit nito sa pamamasada.

Dahil sa insidente, ayon kay Roy Taguinod,ng MMDA Traffic Discipline Office (TDO),si Perol ay sasailalim sa 90-days preventive suspension.

Inaalam na rin kung sangkot ang naturang traffic enforcer sa iba pang iligal na gawain.

Ayon pa kay Taguinod ang lahat ng kawani, mapa permanente man o hindi na nasasangkot sa katiwalian ay dadadaan sa due process.