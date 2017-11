Traffic czar ni Erap balasubas

Tweet on Twitter

Naghihimutok nga­yon ang 46 na mga dating traffic enforcer sa Lungsod ng Maynila at inire­reklamo ang diumano’y pambabalasubas sa kanila ng traffic czar ni Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada matapos silang sibakin makalipas ang 10 buwan na pagtatrabaho at hindi pa pinasuweldo.

Nakiusap ang mga dating miyembro ng Quick Reaction Team ng Manila Parking and Traffic Bureau (MTPB) na pinamumunuan ni Dennis Alcoreza na huwag nang banggitin ang kanilang mga pangalan dahil sa pangamba na baka resbakan diumano sila dahil maimpluwensiya at malapit kay Estrada ang taong kanilang inirereklamo.

Base sa kanilang reklamo, sinibak sila sa puwesto ni Alcoreza sa pamamagitan ng inisyu nitong memorandum noong Nobyembre 6 dahil umano sa iregularidad.

Subalit hindi naman nila alam kung anong iregularidad ang sinasabi ni Alcoreza laban sa kanila lalo pa’t nagtatrabaho sila base lamang sa kung ano ang inuutos nito.

“Kung may iregularidad siya ang may gusto no’n, siya ang may utos, ang ipinaglalaban namin ay iyon lamang karapatan namin,” ayon sa isa sa mga dating traffic enforcer.

Napag-alaman na kinuha sila noong ­Enero 2017 at pinapirma pa umano sa plantilla noong Hulyo. Dapat ay tumatanggap umano sila ng sahod na P8,000 kada buwan.

“Umasa kami sa mga pangako niya, kung may kulang sa aming papeles dapat e noon pa lamang ay sinabi na nila, pagka-alam namin hindi alam ni Mayor Erap ang ginagawa ni Alcoreza,” ayon pa sa dating traffic enforcer.

Kung kaya’t nanawagan ang grupo ng mga sinibak ni Alcoreza kay Mayor Estrada na aksyonan ang kanilang problema.

Nagbanta rin ang grupo na magsasampa ng kaukulang demanda kapag hindi sila pina­suweldo.

Nabigo naman ang Abante na makuha ang panig ni Alcoreza dahil hindi nito sinasagot ang ipinadalang mensahe sa kanya para makuhanan sana ng komento tungkol sa reklamo ng mga dati niyang tauhan.