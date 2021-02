Traffic czar Bong Nebrija, proud fan ng ‘Voltes V’

Ipinagmalaki ni Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) traffic czar Bong Nebrija na isa siyang fan ng ‘Voltes V’.

Sa kanyang Facebook post ay ibinahagi ni Nebrija ang larawan habang suot niya ang t-shirt na may print ng nasabing Japanese anime.

Itinag din niya ang isang Facebook group na mahilig sa anime, na nagpapatunay na kilala ni Nebrija ang mga kapwa niya ‘Voltes V’ fan.

Nagsimula ito sa pagmamalaki rin ng MMDA official sa kwento ng isang pulis na dati’y nangangarap lang ngunit ngayon bahagi na ng kapulisan.

Sa caption ni Nebrija, “This is PO1 Ramirez the son of our rider Charlie Ramirez who in 2018 was just only dreaming of becoming a Police Officer. Now he is part of our Nation’s Finest.”

“And in support of our whole police force and it’s Chief PGen Debold Sinas, I proudly wear my VOLTES V PHILIPPINES shirt courtesy of Altama. Thanks Boss Nelson Dy!” aniya. (Issa Santiago)