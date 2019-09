Traffic aide na pupuwesto sa gilid ng kalsada sisibakin

BINALAAN ni Iloilo City Mayor ­Jerry P. Treñas ang mga traffic aide na makikitang sa gilid lang ng kalsada­ tatayo.

“I don’t want to see any traffic aides on the side of the street,” banta ng alkalde kung saan kaya aniya sila pinosisyon sa kalsada ay para magmando sa gitna at hindi sa gilid ng kalye na tila nagtatago para ‘di makita ng mga motorista kung saan ‘pag lumabag ay saka titikitan.

“The reason you are there is to command at the center,” pagdiriin pa nito kung saan ang mahuhuling luma­bag sa kanyang kautusan ay masususpinde ng isang buwan.

Sa oras naman aniyang masundan pa uli ang paglabag ay kanya na itong sisibakin. “The next time, I will dismiss him,” pagdiriin pa ng punongbayan.

“We have many police auxiliaries. I want to deploy them in strategic ­areas to assure public safety,” pagtatapos pa nito. (Prince Golez)