Trade nina C-Stand, Greg parehas

“WHEN there is smoke there is fire”.

Matagal nang umugong ang balitang trade para kay Greg Slaughter ng Ginebra. Nagkaroon ng magandang option si coach Tim Cone na makuha si Christian Standhardinger sa Northport kaya ayan, finally nangyari na.

Ano ba ang plus factor dito sa trade? Umpisa tayo kay Christian. Mas versatile, mas mas mabilis, flexible, determined at defender.

Si Greg naman ay intimidating pre­sence, post play, rebounding, winner at international exposure.

Mga ka-Abante, sa akin kung tutuusin halos hindi nagkakalayo ang dalawang pillars of strength ng mga team.

Nang panahong magkalaban pa sina June Mar Fajardo at Greg sa CESAFI, hindi sila nagkakalayo ng laro. Pero palaging champion ang Uvniversity of Visayas Lancers sa nasabing liga. Greg gets the job done, kaso lang sa height niya, people are ­expecting more from him. Siguro dapat mga 20/20 or monster stats dapat siya.

Ang tanong eh, Si Christian ba ay may pinagkaiba pagda­ting sa stats kay Greg? Hindi na masyado nagkakalayo ‘yan mga ka-Abante.

Lahat iyan eh nagkakatalo sa pla­ying time, kung may magiging challenger sa MVP race kontra June Mar eh walang ibang tatalo kung hindi galing sa dalawang higanteng ito. Kung hindi dala­wang dekadang mag-e-MVP si June Mar niyan sa kasaysayan ng PBA.

Malaking ­bagay rin na sa isang ­koponan na ­priority ka sa pagtanggap ng bola or ­touches. ‘Yung ikaw ang ­hinahanap first ­option ‘ika nga. Pero kapag role pla­yer ang trato sa iyo mahirap makuha ang timing, confidence at rythm

Moving forward, si Christian ay very promising na player, marami pa siyang puwedeng ipakita sa bago niyang team.

Sana ito ay ma­ging win-win situation sa kanilang dalawa na parehong playing ang issue at hopefully bagong samahan na haharapin nila, it might trigger or lead to a positive atmosphere. Kahit ano pa man ang mangyari SMC pa rin naman sila kagrupo at hindi sila napunta sa ibang team.

Sabi nga nila basta pinag-uusapan ka pa sa trade relevant ka pa, kapag hindi na it’s time to say goodbye. So goodluck guys.