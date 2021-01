Trade kay Greg puro tsismis

MULING lumutang ang balitang ite-trade ng Barangay Ginebra Gin Kings ang 7-foot center na si Greg Slaughter alinman sa NorthPort Batang Pier o Terrafirma Dyip.

Binaril agad ito ni Ginebra coach Tim Cone.

Mataas ang kumpiyansa ni Cone na hindi sila iiwanan at ipagpapalit alinman sa kariball na koponan ng 7-foot nitong sentro na si Slaughter.

Ito ay matapos pabulaanan ni Cone ang mga umuugong na sapantaha at usapan ng mga avid basketball netizen sa nakaumang na trade sa Ginebra big man na si Slaughter matapos manatiling tahimik at walang anumang pahayag sa namagitan na pag-uusap sa pagitan ng manlalaro at pamunuan ng San Miguel Corporation (SMC).

“Just rumors. As far as I know, Greg wants to return to Ginebra,” tanging sagot ng premyadong coach na si Cone.

Una nang nakausap ni Cone ang isa sa maasahan nitong sentro na si Slaughter katambal ni Joe DeVance na nais nito na makasama muli ang mga miyembro ng Gin Kings lalo na na si Japeth Aguilar.

Sakaling makumpleto ang pagbabalik ni Slaughter ay halos Gin Kings lang ang koponan na mananatiling kompetitibo at hindi nangangailangan ng dagdag na manlalaro sa 12 miyembro sa liga na nakita mismo sa nakalipas nitong pagwawagi sa titulo ng ginanap na 2020 PBA Philippine Cup sa Angeles, Pampanga.

Pinakahuling pipili ang Gin Kings sa nakatakdang ganapin na 2021 PBA Rookie Draft sa Marso 14 na inaasahang punong-puno ng talento dahil sa pagsali ng mula sa collegiate, commercial at pati na sa ibang naglahong liga.

Umugong muli ang balitang trade kay Slaughter nang mag-tweet si veteran sportscaster Snow Badua.

“Si GREG sa NORTHPORT lang yan mate trade o kaya sa TERRAFIRMA,” sey ni Snow. (Lito Oredo)