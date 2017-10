Trade Aprub kay Kume

Marami ang naghimutok at nagreklamo, pero sa huli ay tuloy din ang trade ng Kia at San Miguel Beer.

Bago ang Game 7 ng PBA Governors Cup Finals sa pagitan ng Ginebra at Meralco sa Philippine Arena sa Bocaue kagabi, nagpatawag ng press conference si Commissioner Chito Narvasa para ihayag na inaprubahan na niya ang trade proposal.

Nagkaroon lang ng konting pagbabago sa detalye.

Ibinigay ng Picanto ang rights sa No. 1 pick overall sa San Miguel Beer sa PBA Draft bukas sa Robinsons Place Manila.

Kapalit nito sina veterans Ronald Tubid at Jay-R Reyes, si Rashawn McCarthy at first-round pick sa 2019.

Sa unang bersiyon ng proposal ay wala si Tubid, pero kasama nina Reyes at McCarthy si Keith Agovida sa inio-offer ng SMB.

Sa Draft bukas, halos sigurado na bilang top pick overall si 6-foot-8 Fil-German Christian Standhardinger, kapag nakapasok na sa team ay magiging twin towers na sila ni 6’10” June Mar Fajardo, ang reigning four-time MVP.

Hindi din nagalaw ang core ng team ni Leo Austria kina Chris Ross, Arwind Santos, Alex Cabagnot at Marcio Lassiter.

Nang pumutok ang balita sa trade, umangal ang Blackwater at Alaska. Nitong Huwebes ay pinagdiskusyunan din ito sa PBA Board meeting sa Libis, Quezon City.

“Commissioner Narvasa should do his role to balance the league,” pahayag ni Blackwater owner Dioceldo Sy, base sa ulat ng spin.ph.





Noong isang araw, may statement si Alaska owner Wilfred Uytengsu na nagsabing tinalo ng trade ang main purpose ng draft na makapagpalakas ang mga mahihinang teams.