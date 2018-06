Trabaho, trabaho, trabaho para sa malayang Filipino

Ang pagdiriwang po ng Araw ng Kala­yaan ay paalala sa pagbabagong pinaglaban ng ating mga bayani para makamtan ng mga Filipino ang mas magandang kinabukasan. Ika-120 taon na po mula nang ideklara ang kasarinlan ng bansa noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite.

Ngayon, hangad naman natin ang paglaya sa kahirapan ng halos 22 milyong Filipinong namumuhay ‘below po­verty line’. Dapat ding pagtuunan nang pansin ang kababayan nating may trabaho subalit nananatiling mahirap o working poor.

Ang nakikita po na­ting sagot dito: maraming trabaho, magandang trabaho, matatag na trabaho. Kaya nagagalak po tayo na bumaba sa 5.5% ang unemployment rate nitong Abril mula sa 5.7% noong Abril 2017. Patunay po itong may trabahong nalilikha dahil sa Build, Build, Build program na may layuning makapagbigay ng isang milyong trabaho hanggang 2019.

Dapat pong tapatan ng patuloy na skill upgra­ding ang pagdagsa ng mamumuhunan at pagyabong ng mga proyektong pang-impraestruktura sa bansa. Kapag mas mataas ang kasanayan, mas madaling makakakuha ng magandang trabaho at mas mataas na sahod ang ating kababayan.

Hindi po kasi sapat ang P10,000 budget kada buwan ng ordinaryong pamilyang may limang miyembro. Sa ngayon, pinag-aaralan po natin ang mga panukalang itaas ang suweldo ng mga manggagawa.

Kasabay nito, nanana­wagan tayo sa gobyerno, partikular sa DTI, na magbantay para maiwasan ang pang-aabuso sa pagpataw ng dagdag na presyo sa mga pa­ngunahing bilihin.

Ang magandang balita, ngayon pong Independence Day, sabay-sabay pong gaganapin ang 21 job fair sa buong Pilipinas. Aabot po sa halos 125,000 job vacancy ang iaalok sa pribado at pampublikong sektor.

Sa mga local job, pinakamataas po ang demand sa production machine operator, construction worker, at customer service representative. Sa ibang bansa lalo na po sa Saudi Arabia, UAE at Qatar, mataas po ang job order sa mga posisyon tulad ng hotel worker, nurse at engineer.

Trabaho, trabaho, trabaho po ang ating armas para palayain sa kahirapan ang mga Filipino, palakasin ang ating ekonomiya at palawakin ang mga choice ng ating kababayan.

Naniniwala po tayong ang bawat Filipino’y dapat may kalayaang pumili kung gugustuhin niyang magtrabaho dito sa loob ng bansa sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay, may sariling tahanan, may sapat na pagkain sa mesa at may asensadong pamumuhay. Maligayang Araw ng Kalayaan po sa ating lahat! Mabuhay ang Filipino!

June 12 Araw ng Kalayaan Job Fair Schedule:

NCR: Senior Citizen’s Garden, Rizal Park, Manila

CAR: Porta Vaga Mall Veranda, Baguio City

Region 1: Nepo Mall, Dagupan City; Candon Civic Center, Candon City, Ilocos Sur; Pacoy Ortega Gymnasium, San Fernando City, La Union

Region 2: Tuguegarao People’s Gym, Tugue­garao City, Cagayan

Region 3: Metro Town Mall, Tarlac City

Region 4A: Freedom Park, Kaingen, Kawit, Cavite; Sunstar Mall, Sta. Cruz, Laguna

MIMAROPA: Marinduque Convention Center, Boac, Marinduque

Region 5: Ayala Mall, Legazpi City, Albay

Region 6: 888 China Town Square, Bacolod City

Region 7: Negros Orien­tal Convention Center; Cebu City Sports Complex

Region 8: Provincial Covered Court, Catbalogan City, Samar (June 15)

Region 9: KCC Mall de Zamboanga, Gov. Camins Ave. Zamboanga City; Zamboanga del Norte Cultural Convention and Sports Center, Gen. Luna St., Dipolog City (senatorjoelvilla­nueva@yahoo.com)