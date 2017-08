Trabaho sa BoC ni Alyssa Valdez, ex-PBA veterans, et al. tatalupan ng Kamara

Inatasan ng mga mambabatas sa Kamara si Bureau of Custom (BOC) Commissioner Nicanor Faeldon na isumite ang 201 Forms ng mga basketball at volleyball players na ginawa nitong intelligence officer ng ahensya.

Sa ambush interview kay House deputy Speaker Raneo Abu, iginiit nito na kailangang malaman kung nagtatrabaho ang mga dating atleta na kinuhang intel officer ni Faeldon.

Base sa dokumentong nakuha ng House committee on ways and means, kabilang sa mga basketball players na nakatalaga sa Office of the Commissioners sina Kenneth Duremdes, Marlou Aquino, Dave Arguelles, Dante Canaway, Parley Tupas, Sherwin Meneses at Alyssa Valdez at Bryan Franco na naka-assign sa Assessment and Operation Coordinatiing Group.

Nakatalaga naman sa Intelligence group sina EJ Feihl, Ronjau Erneli, Gherom Ejercito, Bong dela Cruz, Ed Bundoc, Mark Mabazza, Rizal Vonn Ignacio, Samuel Ignacio, Martin Llagoso, Carl Bryan Vitug, Danielle Michiko-Castaneda, Andrea Marzan, Riza Jane Mandapat, Jonalyn Ibisa, Fenela Risha Emnas, Joshue Esguerra, Jonah Joy Corpu at Cyrine Gonzaga.

Nakasaad sa Custom Special Oder No-58-2016 na “In the interest of service, Atty. Mandy Therese M. Anderson is hereby authorized to sign the daily time record of the following Customs personnel”.

“Gusto kong malaman kung ano ba ang qualification ng mga ito. Kung ito ba ang makakatulong sa kampanya laban sa corruption. So hinihingi ko sa kanila ang 201 files eto ng mga nasabing empleyado. Malalaman natin kung talagang qualipikado ang mga ito,” ani Abu.

Sinabi ng mambabatas na hindi umano nila minalaliit ang mga nabanggit na indibidwal subalit kailangang malaman kung nagtatrabaho talaga ang mga ito, magkano ang kanilang sweldo at ano ang naitutulong nila sa anti-corruption drive ng BOC.

“Ang pinupuntahan lang natin yung sinabi ni Commissioner Faeldon na: (“kayong mga pulitiko huwag kayong mag-eendorso, magrerekomenda dahil its a form of coruption. Kailangang mahuhusay ang mga tao dito at ang inyong nirerekomenda eh kung hindi mahusay”). Tingnan natin kung itong mga inilagay nila ay mahuhusay. Wala bang corruption d’yan?” diin ni Abu.