Trabaho muna bago kampanya

Natapos na ang isang linggong pagtanggap ng Commission on Elections (Comelec) sa certificates of candidacy ng mga kandidato para sa 2022 elections na binantayan at sinubaybayan ng sambayanan.

Sa loob ng panahong ito ay maraming sorpresa ang nasaksihan ng publiko, dahil bukod sa mga dating pulitiko ay may mga bagong mukha ang naghain ng kanilang kandidatura para pumalaot sa mundo ng pulitika.

Sari-saring reaksiyon, sari-saring pananaw — may mga natuwa, nagbunyi at marami rin ang nadismaya sa mga nag-abang at naghintay sa kandidatong gusto nilang makita, at ang iba ay nasorpresa dahil walang nag-aakala na ang ilan sa mga tatakbo sa pinakamataas na puwesto ay hindi naman nababanggit sa mga pondahan at maging sa mga kapehan.

Pero ngayong tapos na ang paghahain ng kandidatura, may ilang mga kandidatong tila hindi makapagtimpi at bumabanat na agad sa mga kalaban kahit hindi pa nagsisimula ang panahon ng kampanya.

Isantabi po muna ang sagutan at banatan sa mga isyung hindi naman nakakatulong sa publiko gaya ng kulay ng partido o personal na banatan dahil magiging mahigpit na magkalaban sa minimithing puwesto.

Hindi rin dapat balat-sibuyas ang mga kandidato at gawing dahilan para makabanat at makaganti sa mga kalaban dahil tiyak na magmamarka ito at mag-iiwan ng hindi magandang impresyon sa mga botante.

Sadyang may mga kandidatong kailangang gumawa ng ingay at mapag-usapan para sa libreng publisidad sa halip na magtrabaho muna at tumulong sa mga naghihirap ngayong pandemya.

Hindi pa ito ang panahon ng bakbakan sa pulitika, mayroon pong panahong inilaan ang COMELEC para diyan kaya dapat ay gawing prayoridad muna ang serbisyo sa publiko sa halip na sa politika.

Nasa panahon pa ng COVID-19 pandemic ang buong bansa kaya dapat gawin munang prayoridad ang pagtulong at pag-alalay sa mga Pilipinong matinding naapektuhan ng pandemya lalo na yaong mga nawalan ng hanapbuhay o pansamantalang nawalan ng pinagkakakitaan.

Ito ang tamang pagkakataon para patunayan at ipakita ng mga kandidato ang kanilang tapat na hangarin sa bayan at saklolohan ang mga nagdarahop sa kinakaharap na pandemya, sa halip na magbitaw ng mga ampaw na pangako para sa darating na eleksiyon.

Mas makikita po ng mga botante ang pagiging seryoso ng mga kandidato kung maipaparamdam ang kanilang malasakit at pagmamahal sa mga mamamayang nais paglingkuran lalo na sa mga panahong ito na matindi ang pinagdadaanan ng mga tao.

Hindi naman po maikukunsiderang wala na sa puwesto ang mga halal na opisyal na susubok muli ngayong 2022 elections kaya dapat na ipagpatuloy ang mga ginagawa at tutukan ang mga trabaho at pagsilbihan ang publiko alinsunod sa kanilang mga obligasyon at tungkulin sa bayan.

Gaya po ni Senador Bong Go na tatakbo sa pagkapangalawang pangulo sa darating na eleksiyon. Hindi nabago ang kanyang atensiyon sa mga ginagawa bilang senador– tuloy lang po ito sa kanyang pagganap sa kanyang tungkulin bilang mambabatas at patuloy na pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan sa panahon ng pandemya.

Pangunahing prayoridad aniya ngayon ng gobyerno ay malagpasan ang kinakaharap na matinding pagsubok laban sa COVID-19 kaya dapat magtulungan ang lahat at isantabi muna ang pamumulitika.

Para naman sa ibang opisyal ng gobyerno gaya ng appointees na tatakbo sa darating na eleksiyon, hinimok po ni Senator Go ang mga ito na isulong ang interes ng mga Pilipino lalo na ngayong panahon ng pandemic kahit wala na ang mga ito sa kanilang mga tanggapan.

Mahalaga pong maipagpatuloy ang ginagawang pagtugon ng gobyerno sa epekto ng pandemya para ganap na makabawi ang bansa at ang sambayanan.

Ayon po kay Senator Go, dapat gawing adhikain ng lahat ng mga kandidato ngayong darating na eleksiyon ang kaligtasan at kapakanan ng sambayanan para masiguro ang kalusugan at kabuhayan ng mga ito.

Trabaho muna bago pulitika dahil mayroong tamang panahon at pagkakataon para ilahad ng lahat ng mga kandidato sa darating na eleksiyon ang kanilang plataporma at mga gustong gawin para sa bansa at sa mamamayan.

Ang taongbayan po ang magpapasya kung kayo ba ay karapat-dapat para sa puwesto batay sa mga ipinakita ninyong mga aksiyon at mga nagawa lalo na sa panahon ng krisis.

Ayon kay Senator Go, isa sa natutunan nito kay Pangulong Rodrigo Duterte ay mahalin ang kapwa at unahin ang interes at kapakanan ng mga Pilipino — kaya naman mahal ng mga Pinoy ang Presidente.

Para sa senador, handa siyang makatrabaho ang kahit na sinong mananalong presidente sa 2022 elections at ipagpatuloy ang mga nasimulang legasiya ng Duterte administration, partikular ang kampanya laban sa illegal na droga, korapsiyon, pagpapatuloy ng mga pangunahing infrastructure projects sa ilalim ng Build, Build, Build program at iba pang mga programang pinakikinabangan na ngayon ng mga Pilipino.