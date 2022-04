Trabaho, kabuhayan sa Caraga puntirya ni Legarda

Sa pagbisita sa Agusan del Norte, binigyang-diin ni senatorial candidate Loren Legarda na prayoridad niya sa kanyang legislative agenda ang pagbibigay ng tulong pangkabuhayan, paglikha ng trabaho at pagbangon mula sa pandemya partikular sa Caraga Region.

“Sa loob ng dalawampung taon nating panunungkulan sa bilang public servant, naging pangunahing adhikain po natin ang pagsusulong ng mga programa na makapagbibigay ng trabaho at kabuhayan,” sabi ni Legarda.

“God-willing, pagbalik po natin sa Senado, sisiguraduhin natin na ang mga programa na ito ay patuloy na mapondohan, mapalawak at mapaigting ang implementasyon upang mas marami pa nating kababayan ang makinabang para sa mas epektibong pag-ahon at pagba­ngon mula sa pandemya,” dagdag niya.

Sa kanyang pagiging mambabatas, sinabi ni Legarda na una sa kanyang listahan ang paglalaan ng pondo sa mga livelihood at skilling training development programs ng pamahalaan.

Ilan dito ang Barangay Kabuhayan Skills Training Program (BKSTP), Training for Work Scholarship Program (TWSP), at Special Training for Employment Program (STEP) sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) kung saan maraming mga residente sa Dinagat Islands, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, at Surigao del Norte ang nakinabang dito. (Dindo Matining)