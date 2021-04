Trabaho, ayuda, at bakuna para sa manggagawa

Sa darating na ika-1 ng Mayo, muli pong gugunitain sa buong mundo ang Araw ng Paggawa o Labor Day.

Dito sa Pilipinas, unang ipinagdiwang ang Mayo Uno noong taong 1903 sa pangunguna ng “Union Obrero Democratica de Filipinas” na itinatag ni Isabelo delos Reyes. Ito ang kauna-unahang unyon at nagsulong ng mga karapatan ng mga manggagawang Pilipino.

Lalo pong naging malapit sa puso ng mga Pilipino ang unang araw ng Mayo dahil ito rin ang kapistahan ng Patron ng mga Manggagawa na si San Jose na nagpapatingkad naman ng halaga at dignidad ng trabaho.

Kaya binibigyang-diin din po natin mula pa noong 2016 na ang trabaho ay hindi pwedeng ihiwalay sa usapin ng training, edukasyon, serbisyo, dignidad at asenso.

Bilang inyong empleyado sa Senado, nagsulong po tayo ng mga batas para palawakin ang edukasyon at training lalo na po sa mga kabataang tinatawag na NEET o “Not in Education, Employment or Training”, mga nawalan ng trabaho, at maging sa mga may trabaho para sa kanilang upskilling na nakasaad pong lahat sa isinulong nating “Tulong-Trabaho Law”.

Pinalawak din po natin ang mga serbisyo at proteksyon para sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng pangako ng Pilipinas sa mga kasunduang pinasok nito bilang miyembro ng International Labor Organization (ILO). Isa na po rito ang naipasa nating “Ocupational Safety and Health Standards (OSHS) Law” noong 2018.

Patuloy din po nating inaangat ang dignidad ng mga manggagawa hindi lang sa pagkilala sa importansya ng tech-voc at college degree sa pamamagitan ng pagdiriwang ng “National Tech-Voc Day” at “National Higher Education Day” kundi maging sa pagbibigay ng dagdag na opsyon sa kanila sa ilalim ng ating “Telecommuting o Work From Home Law”.

Kasama na rin po dito ang pagsusulong natin ngayon ng “Department of Filipino Overseas (DOFIL)” hindi para gawing permanente ang pagpapadala natin ng mga manggagawa abroad kundi para mas mapagtuunan ng pansin ang pangangalaga sa mga Pinoy na nasa ibang bansa at pagbibigay sa kanila ng mga oportunidad dito sa Pilipinas pagkatapos ng kanilang overseas contract.

Ang pag-asenso po ng ating mga trabahante ang siyang dapat na maging puno’t dulo ng paggawa. Subalit batid po natin na malaking hamon ito ngayon dahil na rin sa mga limitasyon at negatibong epekto ng COVID-19 sa ating mga industriya, negosyo at lalo na po sa trabaho.

Noong isang taon, umabot sa pinakamataas na antas ang unemployment rate sa bansa na 10.3% o katumbas ng 4.5 milyong Pilipinong walang trabaho. Sumadsad din po ang ating ekonomiya sa pinakamababang antas mula pa noong 1946, matapos ang World War II.

Paalala po ang paparating na Mayo Uno lalo na po sa gobyerno na dapat ang mga manggagawa ang sentro ngayong may pandemya. Lalong kailangang pagtuunan ng pansin ang ating mga manggagawa kapag tuluyan nang napuksa ang COVID-19.

Hindi po ubrang itutuloy lang natin kung ano ang mga ginagawa natin pre-Corona. Marami na ang nagsarang negosyo. Higit na marami ang nawalan ng trabaho. Dagsa ang mga na-repatriate na mga OFW. Iba na po ang panahon. Kailangan po ang mga bagong solusyon.

Sa ngayon, mahaba po ang mga pila sa mga community pantry dahil mahaba rin ang listahan ng mga na-lay-off sa trabaho. Sinasalamin po ng dami ng tao at haba ng pila sa mga community pantry sa buong bansa ang kalagayan ng ating mga manggagawang nawalan ng trabaho at no-work-no-pay.

Ang kailangan po natin ngayon ay “pantry” ng mga trabaho, “pantry” ng mga ayuda at “pantry” ng mga bakuna.

Nananawagan po tayo ng suporta sa isinusulong nating “Freelancers Protection Bill” at “Digital Careers Bill” para makalikha ng mga trabahong akma sa “new normal” gayundin ang “TUPAD Bill” na layong palawakin pa ang mga tulong panghanapbuhay sa ating mga disadvantaged at displaced worker.

Bagamat naglabas na ng ayuda ang gobyerno para sa mga apektadong manggagawa, hindi naman po lahat ay nabigyan lalo na po ang mga nasa impormal na sektor at small at medium enterprises.

Samantala, 0.06% pa lamang po ng ating populasyon ang natuturukan ng bakuna at mahaba-habang panahon pa po ang kailangan para makarating sa braso ng ating mga manggagawa ang bakuna.

Paglikha ng trabahong akma sa “new normal”, ayuda at bakuna ang kailangan para tunay na makabangon ang ating mga manggagawa at patuloy na gumana ang mga makinarya ng ating ekonomiya.

Sa darating na Mayo Uno, ang “pantry” ng trabaho, ayuda at bakuna ang pinakamagandang regalong pwedeng ibigay ng gobyerno sa ating mga manggagawa.