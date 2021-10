Trabaho ang susi sa pagbangon

Trabaho po ang nagbibigay ng dignidad sa ating mga tao kaya nga ang kawalan o ang kakulangan ng trabaho ay malaking alalahanin sa ating lahat at isa ring mabigat na isyung panlipunan.

Sa gitna po ng pandemya kung saan milyon-milyong Pilipino ang jobless at nililimitahan ng iba’t ibang mga quarantine restriction, mahirap ikailang hindi apektado ang dangal ng ating mga kababayan.

Kung walang trabaho at halos wala nang maipantustos sa pagkain at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan ang pamilya, magbubunsod po ito ng kawalan ng pag-asa at mga negatibong pananaw sa buhay.

Kaya trabaho po ang lagi nating tinratrabaho lalo na po ngayong patindi nang patindi ang bigat ng dagok ng pandemya sa ating mga manggagawa gayundin sa ating mga industriya.

Bilang inyong TESDAMAN, muli po tayong nag-apply ng trabaho sa Senado dahil mas lalong kailangang atupagin ngayon ang paglikha at paggawa ng trabaho sa bansa at pagbibigay ng oportunidad at proteksyon sa lahat ng mga manggagawa.

Muli, trabaho po natin ang trabaho kaya binabantayan po nating mabuti ang pagpapatupad ng gobyerno ng National Employment Recovery Strategy o NERS 2021-2022.

Naniniwala po tayo na ang NERS ang magiging daan sa pagbangon at muling magpapatingkad ng pag-asa at dignidad ng mga Pilipino.

Umaabot po sa kabuuang ₱1.132 trilyong piso ang pondo para sa NERS na inaasahang makakalikha ng mahigit 1.22 milyong trabaho at makapagbibigay ng ayuda sa 1.4 milyong Pilipino at sa 142,991 mga establisyimentong apektado ng COVID-19.

Sa atin pong “NERS scorecard”, naitala natin ang mahigit 780,119 mga trabahong nalikha na gayundin po ang 128,837 mga establisyimentong natulungan sa ilalim ng NERS.

Hangad po natin na hindi lang matupad kundi higitan pa ang mga target ng NERS sa tulong na rin po ng pribadong sektor at at sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga programa ng iba’t ibang ahensya ng pamahalaan sa NERS.

Isa po sa mga istratehiyang nakapaloob sa NERS para makalikha ng trabaho ay ang training ng ating mga manggagawa sa pamamagitan ng Tulong-Trabaho Scholarship Program na ating isinulong at pinondohan ng ₱1-bilyong piso ngayong 2021.

Aabot po sa mahigit 41,000 iskolar ang makikinabang sa Tulong Trabaho Fund ngayong taon para maihanda sila sa mga bagong klase ng trabahong bunsod ng umiiral na ngayong “new normal”.

Sa ilalim po ng Tulong-Trabaho Law, mas lalong pag-uugnayin ang training at trabaho dahil hindi po maaaring hanggang training lang at walang siguradong trabaho ang mga graduates.

Kaya po sa mga employer at kumpanya manggagaling ang training program at sila na rin ang magpapatupad ng mismong training para matiyak na akma sa pangangailangan nila ang skills ng mga manggagawa.

Makakaasa rin po kayo na ating babantayang mabuti ang mga pondong nabanggit para hindi masayang at hindi mapunta sa katiwalian.

Tuloy po ang misyon at trabaho ng inyong TESDAMAN. Ang pagpapalago ng trabaho, magagandang trabaho, ito po ang trabaho at laging tinratrabaho ng inyo pong lingkod, Senator Joel Villanueva, sa Senado.